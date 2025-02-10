Мавзолей Ленина закроют почти на два месяца

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Мавзолей Ленина на Красной площади закроется на профилактические работы почти на два месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСО РФ.

Допуск посетителей в мавзолей и к некрополю у Кремлевской стены будет прекращен с 18 февраля до 14 апреля 2025 года, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее доступ граждан в мавзолей и к некрополю был закрыт 29 июня и 6 июля 2024 года из-за подготовки и проведения мероприятий.

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин уверен, что сооружение можно сравнить с музеем, поэтому нет смысла в его сносе. По словам политика, вопрос с переносом тела Владимира Ленина и судьбой мавзолея надо было решать в 1991 году, но сейчас это уже неактуально.

