"Коммунисты России" потребуют лишить Слуцкого мандата из-за идеи захоронить Ленина

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович заявил, что направит в российскую Госдуму требование лишить главу ЛДПР Леонида Слуцкого депутатского мандата из-за его предложения захоронить Владимира Ленина вместе с матерью. Об этом пишет РИА Новости.

Свое предложение Слуцкий объяснил тем, что лидер большевиков сам хотел быть похоронен рядом с матерью. Вместе с тем политик указал, что упокоение усопшего является важным обрядом для христиан и цивилизованных людей. Мать Ленина Мария Александровна похоронена на Волковском кладбище в Петербурге.

"Такие заявления противоречат курсу на консолидацию общества в период СВО, это безответственный политик, и он должен навсегда потерять статус депутата российского парламента. Вопрос, где покоиться Ленину, давно решен, в том числе и родными Владимира Ильича", – заявил Малинкович.

В прошлом году депутат Мосгордумы Сергей Митрохин также призвал захоронить тело Ленина. Революционер сделал много зла для РФ, из-за чего она в настоящее время является отсталой страной, заявил он. Также депутат назвал Ленина символом узурпации власти в государстве.

В Сети появился очередной ролик на тему захоронения Ленина