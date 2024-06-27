Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют 29 июня и 6 июля

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Доступ для посетителей в Мавзолей Ленина на Красной площади и к некрополю у Кремлевской стены закроют 29 июня и 6 июля в связи с подготовкой и проведением мероприятий. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.

Между тем с 28 по 29 июня будет ограничено движение на некоторых улицах столицы из-за московского выпускного в Парке Горького и выпускного бала в Государственном Кремлевском дворце. Так, с 8 часов 28 июня до 7 часов 29 июня автомобилисты не смогут проехать по улице Ильинке и по проезду от Ильинки до Варварки в районе 5-го дома на Красной площади.

Помимо этого, движения с 16:00 28-го по 07:00 29-го не будет и на первом съезде с улицы Крымский Вал в проезд в сторону Ленинского проспекта.

До этого москвичей пригласили посетить парки, культурные центры, музеи или библиотеки в разных округах столицы, которые подготовили мероприятия ко Дню молодежи. Основная их часть пройдет на выходных, 29 и 30 июня. Например, в саду имени Баумана 29 июня в 16:00 начнется концерт учеников, преподавателей и выпускников барабанной школы.

В парке "Ходынское поле" 29 и 30 июня состоится фестиваль "День молодежи". Там выступят 100 экспертов, проведут порядка 60 тренингов и лекций, около 30 творческих мастер-классов, танцевальный флешмоб и зарядку с известными спортсменами.

