Снижающие ставку аренды торговые и коммерческие центры получат гранты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На гранты для собственников коммерческой недвижимости, которые снизят арендную ставку для предпринимателей, Москва направит 13,2 миллиарда рублей.

Данные средства пойдут на компенсацию собственникам налогов на имущество и земельных платежей, говорится на портале мэра и правительства столицы.

Заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что для получения гранта надо понизить арендную плату на двукратный размер компенсации, но не менее чем на 50% от первоначальной ставки.

"В общей сложности поддержку получит около 6,5 тысячи налогоплательщиков на общую сумму 15,3 миллиарда рублей", – сказал он.



Кроме того, для собственников коммерческой недвижимости, которые не сдают площади в аренду, а используют их в качестве торговых, коммерческих центров или гостиниц самостоятельно, компенсируется 50% налога на имущество и земельных платежей за весь период приостановки работы предприятия.

"Мы вводим меры, которые стимулируют арендодателей снижать стоимость аренды для своих арендаторов", – обратил внимание руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Отмечается, что собственникам коммерческой недвижимости продлили до 31 декабря этого года срок уплаты авансовых платежей за второй квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу.

В апреле в столичном правительстве был утвержден третий пакет мер поддержки бизнеса. Известно, что помощь получит свыше 11 тысяч предприятий. Согласно проекту, речь идет о беспроцентной отсрочке по налогам до конца 2020 года на общую сумму почти в 10 миллиардов рублей. Так, список предприятий, которые могут рассчитывать на поддержку, расширили. Туда были включены кинотеатры, санатории, организаторы выставок, а также предприниматели в сфере допобразования.

Ранее стало известно, что столичным предпринимателям подберут потенциальных иностранных покупателей.

Кроме того, Сергей Собянин распорядился выделить на поддержку бизнеса около 70 миллиардов рублей.