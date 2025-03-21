Национальный центр "Россия" будет закрыт 24–26 марта

Фото: телеграм-канал "Национальный центр "Россия"

Национальный центр "Россия" будет закрыт для посетителей с 24 по 26 марта из-за технических дней. Об этом сообщается в телеграм-канале центра.

Он вновь откроется 27 марта и будет работать с 10:00 до 20:00.

Ранее Владимир Путин предложил создать специальную экспозицию на базе НЦ "Россия" для демонстрации успехов молодых российских ученых. По мнению главы государства, необходимо популяризировать науку и повышать авторитет современных исследователей.

Национальный центр "Россия" открылся в Москве в ноябре 2024 года по адресу Краснопресненская набережная, дом 14. Обычно он открыт для граждан со вторника по воскресенье.