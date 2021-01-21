Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Снегопад, гололед и потепление ожидаются в Москве. Жителям столицы посоветовали воспользоваться общественным транспортом, говорится в Telegram-канале Дептранса.

"Сегодня вечером и завтра с утра в Москве ожидается снегопад, местами гололед. К утру температура повысится до 0 градусов, на дорогах может образоваться гололедица", – заявили представители ведомства.

В департаменте призвали москвичей и гостей столицы соблюдать осторожность и пользоваться городским транспортом.

Ранее говорилось, что ледяные дожди и потепление до плюс 4 градусов ожидают москвичей в пятницу. Синоптики обещают, что наледь не останется надолго, поскольку дневная температура повысится и все начнет таять.

Ко всему прочему, в столичном регионе из-за гололедицы объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до утра субботы, 23 января.