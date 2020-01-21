В столице стартовал краудсорсинг-проект "Московские центральные диаметры"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Краудсорсинг-проект "Московские центральные диаметры", направленный на развитие системы МЦД, запустили в столице. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Участников проекта привлекут к обсуждению тематического оформления поездов, создания более понятной системы информирования пассажиров, перечня мероприятий для павильона МЦД на площади у Киевского вокзала. Кроме того, пользователи смогут выбрать инфраструктуру и благоустройство конкретных станций МЦД.
"Новые краудсорсинг-проекты 2020 года мы начинаем с проекта по теме транспорта. Особенно заметен высокий интерес москвичей к городским нововведениям, и я надеюсь, что этот проект пройдет ярко и динамично", – заявил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.
Он подчеркнул, что востребованные городские проекты нуждаются в идеях жителей. Только так, по его мнению, можно создать наиболее комфортную и продуманную среду.
Краудсорсинг-проект "Московские центральные диаметры" был запущен на площадке crowd.mos.ru. Подать собственные предложения пользователи портала смогут вплоть до 30 января. В целом за шесть лет существования площадки ей воспользовались порядка 200 тысяч москвичей, поучаствовавших в более чем 20 проектах.
Движение по Московским центральным диаметрам запустили 21 ноября. На данный момент функционируют два маршрута – МЦД-1 "Белорусско – Савеловский" и МЦД-2 "Курско – Рижский". Всего в составе этих двух линий открыто 57 станций, 19 из них построены в непосредственной близости от метро. За первые два месяца работы диаметров пассажиры совершили более 20 миллионов поездок.
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