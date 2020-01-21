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Экономика

21 января, 07:43

Первый антифестиваль бизнес-игр состоится в "Технограде"

город экономика образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В инновационно-образовательном комплексе "Техноград" пройдет первый антифестиваль бизнес-игр "Открытое пространство. ИкРа". Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.

"Горожане смогут улучшить свои навыки под руководством опытных коучей, научатся принимать нестандартные решения и получат ответы на множество вопросов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что проведение антифестиваля запланировано на 25 января. Мероприятие продлится с 11:00 до 19:00, в его рамках состоится 15 бизнес-игр.

Такой формат встречи будет интересен как бизнесменам, так и стартаперам и фрилансерам. Помимо этого на антифестивале ждут и тех, кто только планирует начать свое дело. В форме игры участников научат определять компетенции для того, чтобы успешно выстраивать бизнес-стратегии.

Добавляется, что площадка антифестиваля будет поделена на сегменты: территория бизнес-игр, коуч-зона, зона нетворкинга и зона коммуникаций.

Ранее сообщалось о том, что в конце января в Москве состоится студенческий фестиваль предпринимательства. Он пройдет во дворце спорта "Мегаспорт". В рамках мероприятия будут организованы мастер-классы и лекции, на которых участникам расскажут, как основать свой бизнес и что нужно для успешного роста.

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