Торговый центр "Свежий рынок Московский" планируют открыть в ТиНАО до конца года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Торговый центр "Свежий рынок Московский" в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию до конца 2020 года, сообщает Агентство "Москва".

"Комитет завершает итоговую проверку, по результатам которой застройщику выдадут заключение о соответствии (ЗОС) построенного объекта требованиям проектной документации и разрешение на ввод в эксплуатацию", – объявили в комитете государственного строительного надзора столицы.

Торговый центр разместили в новом микрорайоне. Он находится рядом с жилыми домами и предоставит услуги магазинов розничной торговли и предприятий быстрого питания. Кроме того, здесь будет аптека и точки с бытовыми услугами.

"Свежий рынок Московский" будет оборудован собственной парковкой на 86 машин. Грузовые въезды откроют преимущественно со стороны заднего фасада и частично – у главного.

В ноябре новый торговый комплекс ввели в эксплуатацию в столичном районе Митино. Площадь объекта составляет 6,4 тысячи квадратных метров. Помимо торговых точек, в нем предусмотрена зона общественного питания.

