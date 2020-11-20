Торговый центр "Свежий рынок Московский" планируют открыть в ТиНАО до конца года

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Торговый центр "Свежий рынок Московский" в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию до конца 2020 года, сообщает Агентство "Москва".
"Комитет завершает итоговую проверку, по результатам которой застройщику выдадут заключение о соответствии (ЗОС) построенного объекта требованиям проектной документации и разрешение на ввод в эксплуатацию", – объявили в комитете государственного строительного надзора столицы.
Торговый центр разместили в новом микрорайоне. Он находится рядом с жилыми домами и предоставит услуги магазинов розничной торговли и предприятий быстрого питания. Кроме того, здесь будет аптека и точки с бытовыми услугами.
"Свежий рынок Московский" будет оборудован собственной парковкой на 86 машин. Грузовые въезды откроют преимущественно со стороны заднего фасада и частично – у главного.
В ноябре новый торговый комплекс ввели в эксплуатацию в столичном районе Митино. Площадь объекта составляет 6,4 тысячи квадратных метров. Помимо торговых точек, в нем предусмотрена зона общественного питания.
В московских ТЦ фуд-корты начали подключать к системе QR-кодов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: