Новый торговый комплекс ввели в эксплуатацию в Митине

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В столичном районе Митино ввели в эксплуатацию торговый комплекс с зоной общественного питания, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Зданию присвоен адрес улица Митинская, дом 29 (СЗАО, Митино). Торговый центр площадью 6,4 тысячи квадратных метров расположен в пешей доступности от жилых домов и рассчитан на 739 посещений", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.

Уточняется, что в трехэтажном здании размещены различные магазины, зона общественного питания. На верхнем этаже находится парковка, рассчитанная на 41 машино-место. Подъехать к комплексу можно со стороны дублера улицы Митинской.

Ранее председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что в Митине построят четырехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс.

Спорткомплекс возведут по адресу улица Генерала Белобородова, владение 44. В новом здании предусмотрят место для торговых точек.

