Торговый и деловой центры ввели в эксплуатацию на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Торговый и деловой центры ввели в эксплуатацию на западе столицы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам и.о. председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, новый деловой центр с комплексом бытовых услуг расположился в доме № 13А на Нежинской улице. Кроме того, добавила Пятова, разрешение на ввод в эксплуатацию получил застройщик ТЦ на территории владения 10 на улице Барклая.

Площадь делового центра достигает почти 1,5 тысячи квадратных метров, а площадь нового ТЦ на улице Барклая составляет примерно 11,2 тысячи "квадратов".

Ранее сообщалось, что на западе Москвы, в районе Солнцево, планируют построить многофункциональный торговый центр площадью 7135 квадратных метров. Он появится на улице Авиаторов.