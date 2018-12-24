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11:34

Многофункциональный торговый центр построят в Солнцеве

строительство город недвижимость

11:34

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Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

В районе Солнцево построят многофункциональный торговый центр. Об этом сообщил столичный комитет по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве (Москомстройинвест).

Суммарная поэтажная площадь объекта составит 7135 квадратных метров.

"Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась с предоставлением земельного участка по адресу: Москва, улица Авиаторов, владение 7-1 (ЗАО) для строительства многофункционального торгового центра", – сказано в сообщении комитета.

И. о. председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что площадь земельного участка составляет 0,4 гектара, и он свободен от застройки. Земельный участок передадут инвестору ООО "Фортуна-С" в аренду на шесть лет взамен участка на Судостроительной улице.

В середине ноября проекты планировки территории жилых кварталов в районах Коньково и Солнцево получили предварительное одобрение Градостроительно-земельной комиссии.

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строительство город недвижимость

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