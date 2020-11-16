В Коммунарке ввели в эксплуатацию здание полиции со стрелковым тиром

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Здание отделения полиции со стрелковым тиром ввели в эксплуатацию в поселке Коммунарка, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора. Оно находится по адресу улица Сосенский Стан, дом 8Б.

Объект площадью 4,4 тысячи квадратных метров был построен за счет городского бюджета. В нем оборудован стрелковый тир на подземном этаже и гараж. Рядом с отделением обустроена спортивная площадка, плац и стоянка для служебных машин. Пройти на территорию можно будет только через контрольно-пропускной пункт. В самом здании есть конференц-зал, зона ожидания и приема граждан, дежурная часть и другие помещения.

"Во время строительства специалисты проводили инспекционные поверки. Эксперты из центра экспертиз выполнили необходимые лабораторно-инструментальные исследования по качеству работ и материалов", – рассказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Ранее Сергей Собянин открыл новое здание отдела полиции по столичному району Котловка. В материалах пресс-службы мэрии и правительства Москвы говорится, что здание оснащено современными инженерными системами. Там уже имеется мебель, оргтехника и необходимое оборудование. Для сотрудников оборудовали комнаты для отдыха и приема пищи на каждом этаже. Прилегающую территорию благоустроили.

В прошлом году мэр открыл новое здание отдела полиции по району Ростокино. Общая площадь отдела составляла лишь 1,1 тысячи квадратных метров, что было явно недостаточно для полноценной и эффективной работы подразделения штатной численностью 110 человек, обслуживающего район с населением 40 тысяч человек.