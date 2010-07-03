Четвертая акция проекта "Открой#Моспром" пройдет с 27 по 30 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице в рамках четвертой акции проекта "Открой#Моспром", которая будет проходить с 27 по 30 ноября, пройдут бесплатные экскурсии по ведущим промышленным производствам столицы, мастер-классы, лекции, а также специальная акция "Ночь на заводе", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как отмечается, в общей сложности к ноябрьскому этапу проекта присоединятся 21 столичное предприятие и четыре музея.
По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, проект "Открой#Моспром" является важным не только с точки зрения популяризации московской промышленности.
"В этом году в финальном этапе примут участие свыше 300 студентов столичных вузов. Для них будут сформированы отдельные экскурсионные группы", – приводятся в сообщении слова Ефимова.
Как сообщается, впервые в акции примет участие предприятие АО "ММП имени Чернышева", где посетители смогут увидеть процесс производства авиационных двигателей.
Также посетить можно музей и лабораторию комплексных прочностных испытаний авиастроительного предприятия ПАО "Ил". Москвичи также смогут побывать в музее ПАО "Туполев" с экспозициями моделей самолетов, на швейном предприятии АО "Большевичка" и на самом современном российском коньячном заводе МВКЗ "КиН".
Кроме того, в рамках акции "Ночь на заводе" примут участие крупнейшие московские производители напитков – "Coca-Cola HBC Россия" и "Очаково".
"На этот раз мы познакомим москвичей с производством продуктов и напитков, текстильной и легкой промышленностью, оборонными и машиностроительными предприятиями и многими другими производителями. Также впервые в рамках "Открой#Моспром" пройдут специальные экскурсии "Ночь на заводе", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александра Прохорова.
Участие в акции "Открой#Моспром" бесплатное, но требуется регистрация, поскольку количество мест ограничено.
Впервые акция прошла с 28 по 30 марта. Жителям столицы рассказали об особенностях приготовления молочных продуктов, мороженого, тортов, шоколада, кваса и лимонадов. Тогда можно было посетить 11 предприятий. Также все желающие познакомились с историей производства автомобилей в СССР и России. В общей сложности для москвичей провели более 70 экскурсией.
Ранее стало известно, что 24 ноября Музей Победы на Поклонной горе сделает бесплатным вход для мам с детьми до 18 лет. Там пройдут экскурсии по экспозиции, кинопоказ и концерт. Экскурсии пройдут в 12:00 и 16:00. Гостям расскажут о защитницах блокадного Ленинграда, известных партизанках и медсестрах. Туры пройдут по экспозиции "Подвиг армии" и диорамному комплексу. Для бесплатного прохода в музей нужно предоставить паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Также можно предъявить удостоверение многодетной семьи.
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