Более 600 мероприятий подготовили столичные библиотеки ко дню открытых дверей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

День открытых дверей 22 сентября пройдет в 166 библиотеках столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для гостей подготовили мастер-классы, квесты, книжные выставки, концерты. Всего запланировано свыше 600 мероприятий. Партнерам акции стали книжные издательства, художественные и театральные студии, языковые и шахматные школы, школы программирования, продюсерские центры.

В детском отделе библиотеки имени Светлова покажут спектакль студии интерактивного театра "Гравитон". Во второй части представления смогут принять участие и зрители. Там же проведут мастер-класс по смешанным техникам рисования.

На занятиях технического кружка Technoway в детской библиотеке № 203 расскажут о развитии информационных технологий и научат создавать простые приложения, а в математическом кружке JoyMath предложат решить задачи, посоревноваться в конкурсах и освоить азы программирования.

В Центральной детской библиотеке имени Гайдара ожидается презентация постоянных курсов. Там пройдет занятие по леготехнике и мастер-классы для юных программистов.

Для малышей устроят вводный урок нового курса "Искусство вокруг нас". Художник-иллюстратор Юлия Савенкова научит детей базовым техникам работы с кистью и представит выставку "Дневник моего лета".

На литературном вечере детям прочитают популярные американские книги на языке оригинала, к примеру, "Лис в библиотеке". Специалисты проекта "Круг безопасности" сыграют с ребятами в настольную игру, которая поможет научиться правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях и защищаться от похитителей.

Библиотека № 74 приглашает на экскурсию. Посетители смогут увидеть старинные книги, документы 1905 года и фотографии 1930-х.

В Центральной библиотеке № 249 состоится открытое занятие мастерской авторской куклы "Марсель". Участники изготовят игрушки из текстиля под руководством педагога.

Полный список мероприятий доступен по ссылке.

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