Орешник на природных территориях столицы подготовился к цветению

Фото: Мосприрода

Орешник на природных территориях Москвы подготовился к цветению – у кустарника набухли почки, сообщает пресс-служба Мосприроды.

В ведомстве отметили, что это заложены будущие цветки и никак не связано со вторичным цветением.

"Будущие цветки закладываются еще летом, в состоянии сережек и почек они проводят осень и зиму, а в феврале–марте начинают пылить, то есть цвести", – пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что после того, как мужские цветки зацветут, распустятся и женские цветки.

Ранее рыбу из прудов в парке "Зарядье" выловили и транспортировали на зимовку. Цветные карпы кои являются теплолюбивыми рыбами, а потому зимуют не в тех прудах, где живут.