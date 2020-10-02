Водяного ужа, двух ушастых сов и еще 20 птиц выпустят на волю в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юля Иванко
Водяного ужа, двух ушастых сов и еще 20 птиц из Центра реабилитации диких животных выпустят на волю в ТиНАО 6 октября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды города.
"Всего будет выпущено 23 животных: один водяной уж, две ушастые совы, четыре неясыти серых, четыре сокола-пустельги, два ястреба-тетеревятника, шесть уток-огарей, четыре утки-кряквы. Животные поступили в Центр реабилитации департамента в результате обращений граждан в Единую справочную службу мэрии Москвы", – сообщили в пресс-службе.
В Центре реабилитации специалисты оказали животным необходимую помощь для их дальнейшего комфортного существования в естественной среде обитания. Мероприятие по выпуску их на волю приурочили ко Всемирному дню защиты животных, который ежегодно отмечается 4 октября.
В августе сотрудники вольерного комплекса "Битцевский лес" подготовили видеоэкскурсию о животных. Специалисты предлагают узнать много интересного о белках, птицах и других зверьках. Видеоэкскурсию можно найти на сайте Мосприроды и на страницах ведомства в социальных сетях по хештегам #Природа_на_удаленке и #ВиртуальнаяЭкскурсияМосприроды.
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