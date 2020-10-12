Рыбу из прудов в парке "Зарядье" выловят для зимовки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Рыбу из прудов в парке "Зарядье" выловят и транспортируют на зимовку во вторник, 13 октября. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Как рассказали в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Москвы, цветные карпы кои являются теплолюбивыми рыбами, а потому зимуют не в тех прудах, где живут.
"В зимнее время года, когда водоем начнет стягиваться льдом, рыбу нужно будет вылавливать для зимования. Указанный вид рыб выносит температуру до минус 5 градусов", – объяснили в ведомстве.
В департаменте напомнили, что карпов выпускают обратно ежегодно с наступлением весенне-летнего периода. Обитают рыбы в четырех искусственных прудах, соединенных в одну систему.
Между водоемами проложены пешие маршруты для гостей. Общая площадь прудов составляет более 1,6 тысячи квадратных метров.
В середине сентября стало известно, что в октябре специалисты Мосгорпарка будут переводить лебедей на зимовку. Для них подготовят специальные зимние домики.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: