Битва тортов и фестиваль японской культуры собрали 78 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В субботу, 20 июля, в Парк Горького пришли около 78 тысяч человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для посетителей проходят 17 мероприятий, в их числе – Международный день торта, музыкальный концерт и лекции, фестиваль японской культуры J-FEST Summer и VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show – 2019.

Битву тортов, которая приурочена к Международному дню торта, посетили более 15 тысяч человек. Участники в специальных костюмах кидали друг в друга кондитерские изделия.

Музыкальный концерт и лекции посетили около 11 тысяч человек. Еще 10 тысяч посетителей пришли на фестиваль японской культуры J-FEST Summer, который проводят на площади Искусств перед музеем "Гараж".

VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show – 2019, проходящий в парке искусств "Музеон", посетили около четырех тысяч человек.

Как стало известно ранее, с 1 по 4 августа на ВДНХ пройдет более 50 мероприятий в рамках празднования 80-летия выставки. За четыре дня на выставке выступят более 50 артистов на 20 различных площадках.

Юбилейная программа "поразит разнообразием форматов отдыха: от гастрономических путешествий до научных экспериментов, от электронной музыки до народных хоровых песен", указывают организаторы.

Отмечается, что главным событием празднования станет концерт 1 августа. Он будет транслироваться на экранах вдоль Центральной аллеи. Также две концертные программы запланированы в Зеленом театре.