Битва тортов началась в Парке Горького

В Парке Горького на Пушкинской набережной проходит битва тортов. Мероприятие приурочено к празднованию Международного дня торта, сообщает Агентство "Москва".

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На битву тортов пришли десятки человек. Посетителям предлагают разделиться на две команды.

Участникам предоставляют бесплатные защитные комбинезоны и снаряды в виде кондитерских изделий. Отвечать за музыкальное сопровождение будет диджей Александра Нуждина.

Предварительной регистрации и платы за участие в состязании не требуется, оно будет длиться до 17:00. Для победителей предусмотрены призы в виде билетов в кино.

Ранее сообщалось, что россияне побили рекорд по потреблению сладкого. По данным Ассоциации предприятий кондитерской промышленности, показатель потребления сладкого составил более 25 килограммов на человека.

