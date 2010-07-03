Битва тортов началась в Парке Горького

В Парке Горького на Пушкинской набережной проходит битва тортов. Мероприятие приурочено к празднованию Международного дня торта, сообщает Агентство "Москва".
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На битву тортов пришли десятки человек. Посетителям предлагают разделиться на две команды.
Участникам предоставляют бесплатные защитные комбинезоны и снаряды в виде кондитерских изделий. Отвечать за музыкальное сопровождение будет диджей Александра Нуждина.
Предварительной регистрации и платы за участие в состязании не требуется, оно будет длиться до 17:00. Для победителей предусмотрены призы в виде билетов в кино.
Ранее сообщалось, что россияне побили рекорд по потреблению сладкого. По данным Ассоциации предприятий кондитерской промышленности, показатель потребления сладкого составил более 25 килограммов на человека.
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