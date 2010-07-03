Битва тортов пойдет 20 июля в Парке Горького

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В Парке Горького 20 июля пройдет битва тортов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Мероприятие приурочено к Международному дню торта. Для участия в нем всем участникам выдадут специальные защитные комбинезоны, а в качестве снарядов раздадут сладкие изделия. Отвечать за музыкальное сопровождение будет диджей Александра Нуждина.

После окончания битвы организаторы выберут победителей, которым вручат на память сувенирные подарки от парка. Битва состоится на Пушкинской набережной с 12:00 до 17:00.

Ранее сообщалось, что россияне побили рекорд по потреблению сладкого. По данным Ассоциации предприятий кондитерской промышленности, показатель потребления сладкого составил более 25 килограммов на человека.

По мнению кондитеров, любовь россиян к сладкому объясняется культурой и географическим положением страны. Участники рынка полагают, что на повышение спроса также влияет расширение ассортимента.

