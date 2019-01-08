Более 574 тыс тортов "Москва" продали начала их производства

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Более 574 тысяч тортов "Москва" было продано с начала их выпуска в ноябре 2015 года.

"В ноябре 2015 года появился кулинарный символ столицы – торт "Москва". С того времени ореховый бисквит со сгущенкой купили 574 300 раз", – написал Сергей Собянин в Twitter.

Мэр Москвы добавил, что в декабре 2017 года начали выпускать конфеты "Москва". С момента начала выпуска было продано более 1,7 млн коробок.

Ранее сообщалось, что мороженое из ГУМа могут сделать брендом. Мороженое, которое продается в ГУМе, уже успело стать визитной карточкой магазина. Многие москвичи и гости столицы заходят в ГУМ специально, чтобы поесть "то самое" мороженое".