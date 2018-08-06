Знаменитое мороженое из ГУМа станет брендом

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Мороженое из ГУМа станет брендом. Заявку на регистрацию отдельного товарного знака "ГУМ Мороженое" подали в Роспатент, сообщает пресс-служба ПАО "Торговый дом "ГУМ".
Мороженое, которое продается в ГУМе, уже успело стать визитной карточкой магазина. "Многие заходят в ГУМ специально, чтобы поесть "то самое" мороженое", – пояснили представители компании Агентству "Москва", добавив, что посетители магазина могут попробовать не только пломбир или любимое многими крем-брюле, но и дынное и черничное мороженое, а также "знаменитое эскимо в шуршащей фольге".
В ГУМе уточнили, что сейчас в ассортименте представлено в общей сложности десять вкусов освежающего лакомства, в том числе ваниль, смородина, вишня, фисташки и клубника. В пресс-службе компании подчеркнули, что, даже когда мороженое зарегистрируют в качестве бренда, продавать его будут только в ГУМе.
Как напомнили представители магазина, днем рождения фирменного мороженого принято считать 3 июля 1954 года. Именно тогда издали приказ о продаже мороженого на территории универмага, причем производили лакомство прямо в магазине.
"В подвале ГУМа был расположен специальный цех по производству, где сначала делали только пломбир и крем-брюле, а позже – и другие сорта", – рассказали в пресс-службе. В ГУМе также подчеркнули, что их фирменное мороженое, как и прежде, делают вручную, из натуральных ингридентов и в небольших количествах – только для клиентов магазина.
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