Ракова: в Москве искусственный интеллект проанализировал более 6 млн лучевых исследований

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сервисы искусственного интеллекта обработали более шести миллионов исследований. Компьютерное зрение применяется для выявления заболеваний уже по девяти направлениям исследований. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, нейросети не заменяют врача, но они обращают внимание специалиста даже на мельчайшие отклонения и помогают быстрее описывать снимки.

Использовать инновационные методы для анализа медицинских снимков в Москве начали в 2020 году. В частности, сервисы помогают врачам находить на компьютерной томографии признаки рака легкого, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, легочной гипертензии. Помимо этого, искусственный интеллект позволяет выявить патологии легких на рентгенографии и флюорографии, а на маммографии – рак молочной железы.

Ранее сообщалось, что в столице разработали онлайн-библиотеку обезличенных наборов сведений для оценки и обучения нейросетей. Создатели платформ искусственного интеллекта будут иметь доступ к девяти датасетам. Благодаря новым технологиям будет развиваться область здравоохранения как в Москве, так и в регионах в тестировании и модернизации интеллектуальных решений с целью анализа лучевых исследований.

До этого сообщалось, что столичные врачи начали применять искусственный интеллект в диагностике инсульта. Инструменты научились распознавать признаки данного заболевания на КТ.

Кроме искусственного интеллекта, московские медики используют и новые роботизированные комплексы. Так, в ГКБ имени Боткина запустили операции с участием второй роботизированной хирургической системы Da Vinci.

