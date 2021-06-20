Работы по укладке асфальта на участке Тверской улицы завершают раньше срока

Коммунальные службы города завершают работы по укладке асфальта на участке Тверской улицы с опережением графика, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства в своем телеграм-канале.

Когда асфальт остынет, специалисты приступят к нанесению временной дорожной разметки.

Сперва планировалось, что ремонтные работы на участке Тверской улицы и 1-й Тверской-Ямской улице завершат к 5:00 понедельника, 21 июня. Позже заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что работы могут завершить к 3:00 понедельника.

Работы ведутся по бесшовной технологии. В процессе задействованы более 2,3 тысячи человек и порядка 1,4 тысячи единиц техники. Для работников созданы все социально-бытовые условия.

