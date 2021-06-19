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Город

16:58

Бирюков: ремонтные работы на Тверской улице планируется завершить к 3:00 понедельника

город

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Участки Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц могут открыть после ремонта в 3:00 21 июня. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В целом, в дневное время мы ведем подготовительные работы, а в ночное время идет укладка асфальта. Но учитывая сокращение сроков было принято решение мэром города, чтобы и Тверскую улицу ремонтировали с закрытием, и 1-ю Тверскую-Ямскую тоже закрываем на двое суток. Полагаем, что в понедельник около 3:00 мы откроем эту улицу уже обновленную", – предположил Бирюков.

Ранее предполагалось, что улицы откроют в 5:00.

Работы ведутся по бесшовной технологии. В процессе задействованы более 2,3 тысячи человек и порядка 1,4 тысячи единиц техники. Для работников созданы все социально-бытовые условия.

Несколько улиц перекрыты в центре Москвы из-за смены асфальта

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