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Москва 24

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Город

17:38

К дорожным работам на Тверской привлекут более 2,3 тысячи человек – Бирюков

город дороги

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве на участке Тверской улицы и улицы 1-й Тверской-Ямской будут проводить работы по замене асфальтового покрытия по бесшовной технологии. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Технология, которую мы с 2016 года применяем, позволяет быстро, гораздо быстрее укладывать асфальт и с абсолютно высоким качеством без единого шва. В 2017 году на этом участке таким методом было положено асфальтовое покрытие площадью примерно 50 тысяч квадратных метров. Вместо трех лет нормативного срока эксплуатации полотно прослужило четыре года. Безусловно, в этом есть экономический эффект", – отметил Бирюков.

Он добавил, что работы будут проходить в течение двух дней вместо обычных десяти. В процессе задействуют более 2,3 тысячи человек и порядка 1,4 тысячи единиц техники. Для работников созданы все социально-бытовые условия.

Москвичей предупредили, что вечером 18 июня движение по участку Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны перекроют из-за старта ремонтных работ дорожного полотна.

Москвичам напомнили о перекрытиях на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц

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