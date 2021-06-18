К дорожным работам на Тверской привлекут более 2,3 тысячи человек – Бирюков

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве на участке Тверской улицы и улицы 1-й Тверской-Ямской будут проводить работы по замене асфальтового покрытия по бесшовной технологии. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Технология, которую мы с 2016 года применяем, позволяет быстро, гораздо быстрее укладывать асфальт и с абсолютно высоким качеством без единого шва. В 2017 году на этом участке таким методом было положено асфальтовое покрытие площадью примерно 50 тысяч квадратных метров. Вместо трех лет нормативного срока эксплуатации полотно прослужило четыре года. Безусловно, в этом есть экономический эффект", – отметил Бирюков.
Он добавил, что работы будут проходить в течение двух дней вместо обычных десяти. В процессе задействуют более 2,3 тысячи человек и порядка 1,4 тысячи единиц техники. Для работников созданы все социально-бытовые условия.
Москвичей предупредили, что вечером 18 июня движение по участку Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны перекроют из-за старта ремонтных работ дорожного полотна.
Москвичам напомнили о перекрытиях на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц
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