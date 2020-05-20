В столице отменили почти 850 штрафов за ошибку при оформлении пропуска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Почти 850 штрафов водителям, которые ошиблись при привязке номера автомобиля к цифровому пропуску, отменили в столице, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

"846 штрафов водителям, допустившим ошибку в номере при привязке к пропуску, отменила МАДИ", – говорится в сообщении.

В Дептрансе напомнили, что, если произошла ошибка при вводе номера автомобиля, можно обратиться на порталы mos.ru и avtocod.ru для обжалования штрафа, это можно сделать не выходя из дома.

Накануне стало известно, что Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) отменила 667 штрафов автомобилистам, которые по ошибке указали номер своего автомобиля при оформлении цифрового пропуска. Речь идет о тех, кто случайно ввел неточно букву или цифру в номере автомобиля, тогда как действующий пропуск у них был.

Ограничительные меры в Москве были продлены до 31 мая. Они распространяются на режим самоизоляции, функционирование предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей. Кроме того, с 12 мая в столице возобновилась работа предприятий промышленности и строительства.

Продолжает работать и система разрешений на передвижение по городу, которая была введена с 15 апреля. Пропуска нужны для поездок на личных машинах и общественном транспорте.