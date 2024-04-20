Второй общегородской субботник стартовал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Второй общегородской субботник стартовал в столице, сообщается в телеграм-канале Городского хозяйства Москвы.

Жителей столицы приглашают принять в нем участие. Горожан ждут на более чем 170 площадках во всех административных округах.



Наиболее масштабные мероприятия запланированы в парках "Братеевская пойма" и "Печатники", у МГУ имени М.В. Ломоносова, в парке "Академический", в Парке Петра Алексеева, в скверах "Березовая Роща" и на Оборонной улице, в Екатерининском парке и в Десеновском парке.



Москвичи могут помочь городским службам в подготовке цветников к высадке растений, высадке деревьев и кустарников или в прогребании газонов. Весь необходимый инвентарь и посадочный материал выдадут на месте.



Для участников субботников подготовили полевые кухни, мастер-классы, спортивные эстафеты, квесты и викторины, выступления творческих коллективов и спортсменов.

Участниками общегородского субботника в Москве 13 апреля стали 930 тысяч человек. Это были специалисты комплекса городского хозяйства, других городских предприятий и организаций, школьники, студенты и активные горожане. .

Как указал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в рамках месячника по весеннему благоустройству столицы до конца апреля планируется привести в порядок все городские объекты.

Сергей Собянин сообщал, что месячник по уборке и благоустройству территории столицы проходит с 1 по 30 апреля 2024 года. В его рамках планируется привести в порядок не только городские и внутридворовые территории с жилищным фондом, но и дороги, инженерные и культурные сооружения, объекты энергоснабжения и территории организаций.

