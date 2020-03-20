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Общество

08:06

Столичный комитет по туризму запустил проект "Москвичи"

город досуг кино спорт общество культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный комитет по туризму запустил проект "Москвичи", который призван показать город глазами его жителей.

Пилотный сезон состоит из десяти видеорассказов, каждый из них посвящен человеку одной профессии.

"Его герои – обычные люди со своими взглядами на Москву", – говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В проекте приняли участие режиссер и актер, столяр и психолог, любитель бега и лыж, футболистка, бариста, иллюстратор, учитель химии, билетер, кондитер и другие.

Отмечается, что проект будет пополняться по мере выхода новых серий. Истории доступны на русском и английском языках. Иностранная версия проекта называется Moskvichi.

23 марта "Москва онлайн" покажет экскурсию по выставке "Тату" в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина.

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