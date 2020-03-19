Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московский метрополитен покажет виртуальные экскурсии в рамках проекта "Из метро". Чтобы побывать на экскурсии по разным объектам подземки, теперь достаточно включить бесплатную трансляцию, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мобильные отряды работников центра профориентации будут ежедневно проводить прямые эфиры с увлекательными рассказами.

Всем желающим покажут Музей метро, проведут им экскурсию по депо и закрытой станции "Деловой центр", прочтут лекции. Москвичи смогут увидеть закрытые объекты подземки: тоннели, подстанции, крыши вестибюлей и многое другое.

Трансляции будут вести на странице центра профориентации в Instagram. На каждый день запланировано по пять показов из разных мест. Во время экскурсии зрители смогут задавать вопросы.

Ранее сообщалось, что павильон Московских центральных диаметров и Центр профориентации метрополитена будут закрыты с 19 марта в связи с угрозой распространения коронавируса.

Планируется прекращение работы и других проектов подземного транспорта. Так, в Москве приостановят выступления участников проекта "Музыка в метро". Прекратит работу экскурсионное бюро "Метротур" и проект "Экскурсии в метро".

Также в связи с дополнением указа мэра Москвы, согласно которому запрещены мероприятия с численностью участников более 50 человек, отменили все культурные мероприятия, которые планировали провести на территории метрополитена и МЦД.