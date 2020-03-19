Москва онлайн: экскурсия в мир татуировки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

23 марта Москва онлайн покажет экскурсию по выставке "Тату" в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина.

Эта выставка – совместный проект с парижским Музеем на набережной Бранли имени Жака Ширака. В экспозиции представлено около 200 произведений масштабного хронологического и географического охвата.

Выставка расскажет об этапах развития татуировки в разных регионах мира на примере различных материалов: от предметов традиционного искусства до произведений современных художников. Работы активных сегодня тату-мастеров будут показаны на созданных специально для выставки объемных силиконовых моделях – слепках с частей тела реальных людей.

Смотрите трансляцию 23 марта в 11:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.