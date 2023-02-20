Масленичная ярмарка клубов пройдет в центрах московского долголетия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителей и гостей столицы пригласили встретить Масленицу на ярмарку клубов, которая пройдет в центрах московского долголетия с 20 февраля по 1 марта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Для участников всех возрастов подготовили творческие и кулинарные мастер-классы. Также все желающие смогут присоединиться к спортивным и развлекательным программам.

Руководитель сети центров московского долголетия Елена Громова рассказала, что предложение провести ярмарку клубов поступило от активных участников центров в прошлом году. По ее словам, эту инициативу сразу поддержали.

"Всем желающим активисты старшего поколения расскажут о своих занятиях и увлечениях. Горожане подготовили около 500 уникальных мероприятий. Скучать точно не придется, и каждый получит положительные эмоции", – добавила она.

Ярмарка пройдет во всех центрах московского долголетия столицы, всего в столице работает 71 клубное пространство. Помимо рукоделия, рисования, танцевальных конкурсов и хороводов, все желающие смогут приготовить блины, исполнить любимые песни и принять участие в викторинах.

Кроме того, в честь Масленицы в центрах будут работать выставки художественного творчества.

Ознакомиться с расписанием мероприятий, а также еженедельным онлайн-календарем клубных встреч центров московского долголетия можно на сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовал гастрономический фестиваль "Московская Масленица". Он продлится 10 дней, всего для горожан будут доступны 23 фестивальные площадки. По словам Сергея Собянина, гостей фестиваля ждет гастрономическое изобилие.

До этого стало известно, что городская ферма на ВДНХ проведет эко-Масленицу с развлекательной программой 25 и 26 февраля. Во время мероприятия приготовят рекордное количество блинов, а на территории эко-Масленицы будут работать блинные эксперты. Они обещают приготовить минимум 5 тысяч блинов за два дня.

Фестиваль "Московская Масленица" развернулся на 23 площадках в столице

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