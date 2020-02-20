Количество попрошаек в столичном метро сократилось в пять раз

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За последние три года количество попрошаек в метро сократилось в пять раз. Об этом в интервью Москве 24 рассказал руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Павел Павлов. По его словам, в 2019 году было зафиксировано более двух тысяч случаев попрошайничества.

"Конечно, есть проблемные станции. Как правило, они располагаются в районе железнодорожных вокзалов. Мы усиливаем работу в дни массового скопления граждан, в праздники и выходные, но и в будние дни продолжаем эту работу", – отметил Павлов.





Павел Павлов глава ГКУ "Организатор перевозок" Если сравнивать с европейскими странами, то попрошаек у нас гораздо меньше. Тем не менее такая проблема есть, мы с коллегами из службы безопасности метрополитена и с МВД на Московском метрополитене ведем эту проблему системно.

Кроме того, инспекторы ГКУ "Организатор перевозок" также проводят разъяснительную работу с попрошайками.

"Здесь цель заключается не том, чтобы выписать штраф, здесь задача – объяснить нарушителям, что заниматься попрошайничеством на территории метро нельзя. На десятый раз нарушители это обязательно понимают и просто перестают это делать. Также мы прекрасно знаем, что это системная организованная группа и у них есть куратор, у них есть начальники, кто их расставляет", – добавил Павлов.

Ранее сообщалось, что служба безопасности Московского метрополитена в 2019 году пресекла более 12 тысяч случаев попрошайничества, а также вывела из подземки более 27 тысяч человек в грязной пачкающей одежде, ведущих бродяжнический образ жизни.

В то же время в метрополитене за год поймали свыше 300 человек за незаконное проникновение в тоннели и кабины поездов. К административной ответственности было привлечено 234 человека. Досмотр при входе на станций прошли 170 миллионов пассажиров. Также было выявлено более 45 тысяч случаев несанкционированной торговли в подземке в течение 2019 года.