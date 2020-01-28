Более 12 тыс случаев попрошайничества пресекли в метро Москвы за год

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Служба безопасности Московского метрополитена в 2019 году пресекла более 12 тысяч случаев попрошайничества.

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе подземки, также было выявлено более 45 тысяч случаев несанкционированной торговли. Кроме того, работники службы безопасности вывели более 27 тысяч человек в грязной пачкающей одежде, ведущих бродяжнический образ жизни.

"Всего в 2019 году уполномоченные органы наложили штрафы на сумму более 10,9 миллиона рублей за несанкционированную торговлю", – отметили в пресс-службе. Там добавили, что количество случаев нанесения граффити в подземке снизилось на четверть – до 147 раз. Со станций удалено более 700 квадратных метров граффити.

В то же время в метрополитене за год поймали свыше 300 человек за незаконное проникновение за пределы пассажирской зоны: в тоннели и кабины поездов. К административной ответственности было привлечено 234 человека. При этом досмотр в вестибюлях станций прошли более 170 миллионов пассажиров.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов ранее заявил, что считает необходимым вернуть в российское законодательство статью о тунеядстве, наказанием по которой будут принудительные работы. Под тунеядцами он подразумевает дееспособных людей, которые ведут антисоциальный образ жизни.