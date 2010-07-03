Милонов предложил вернуть статью за тунеядство

14:31
14:31
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что считает необходимым вернуть в российское законодательство статью о тунеядстве, наказанием по которой будут принудительные работы. Слова парламентария приводит Агентство "Москва".
"Я считаю, что тунеядцами являются дееспособные люди, которые ведут антисоциальный образ жизни – наркоманы, алкоголики, которые живут, не трудясь, за счет своих родителей, за счет других нормальных членов семьи. Если у кого-то завелся в семье такой алкаш, которые ничего не делает, все пропивает из дома, нужно, чтобы была по закону статья, которой сейчас нет", – подчеркнул Милонов.
Он добавил, что сегодня у человека не возникает проблем с законом, если его действия формально не попадают под определения кражи или нанесения вреда здоровью в ходе бытовых конфликтов, так что такой человек считается нормальным.
"Он не нормальный, а паразит на теле нашего общества. И этот прыщик нужно либо вылечить, либо изолировать", – уверен депутат.
Также парламентарий призвал считать тунеядцами и живущих за счет родителей молодых людей.
Высказался Милионов и по поводу тех, кто зарабатывают на жизнь попрошайничеством. По его словам, "профессиональных попрошаек" нужно наказывать, а остальным предоставить социальное обеспечение.
Ранее Милонов предложил запретить мужчинам ходить с голым торсом по улицам. По словам депутата, в подобном виде позволительно ходить на пляже, дома или на даче, но появление с голым торсом в парках и на улицах города считается неподобающим.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: