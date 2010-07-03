Милонов предложил запретить мужчинам ходить по улицам с голым торсом

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить мужчинам ходить с голым торсом по улицам. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам Милонова, с голым торсом позволительно ходить на пляже, дома или на даче, но появление в таком виде в парках и на улицах города считается неподобающим.

"Это самоидентификация людей с уровнем образования ниже трех классов и уровнем шимпанзе требует самовыражения", – высказался депутат.

При этом, по его мнению, данный запрет не следует вводить на мини-юбки, речь идет только о мужском голом торсе. "Я говорю именно о прогулках без майки! О мужиках с голым торсом. Это эстетически неправильно", – подчеркнул политик.

В мае текущего года Милонов выступал за закрытие пляжей для нудиситов. Он выразил мнению, что любой подобный пляж – это показатель неэффективной работы местного полицейского отделения.

Политик назвал хулиганством нахождение в голом виде в общественном месте, поэтому оно, по его мнению, должно соответствующим образом быть наказано.

