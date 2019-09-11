Позолоти ручку: как сфотографироваться с туристами за 10 тысяч рублей

Пользователей интернета возмутило видео, на котором компания ряженых на Красной площади просила у туристов деньги за фотографии. Двое переодетых в товарища Сталина и трое "представителей царской России" не отпускали иностранцев, пока те не заплатят. Разбираемся, как в столице зарабатывают на съемке туристов, насколько законна эта деятельность и что делать, если у вас просят деньги за снимок с "исторической личностью".

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Фотобизнес на туристах

Видео, вызвавшее бурную реакцию в соцсетях, записал житель столицы Висхан Мажиев. Он рассказал Москве 24 о том, что в этот сентябрьский день просто прогуливался по центру города. Зайдя на Красную площадь, молодой человек увидел, как компания из пятерых ряженых мужчин и одной женщины обступила иностранца и не отпускала, пока тот не заплатит за фото с "артистами".





Висхан Мажиев очевидец Я просто шел по Красной площади, увидел, что к иностранцам пристают. Решил записать на видео. Мне показалось это некрасивым.

После того как седой турист отдал деньги "представителям царской России" (на видео они уже держат в руках бумажные купюры), один из аниматоров потребовал заплатить и девушке в костюме. "Э, ей тоже надо! Девушка обидится, смотри, уже сейчас плакать будет", – настаивает он. В этот момент сам "Иван Грозный", заметив оператора, настойчиво потребовал не снимать на камеру. Финальным аргументом аниматоров стала фраза "в Америке Трамп много денег напечатает", после чего они удалились, унося в своих карманах добычу.

Во многих западных странах за фотосессии с двойниками и ряжеными просят символические суммы, максимум пять евро. Некоторые уличные артисты готовы сфотографироваться за любую монету, брошенную в коробку.



Такие аниматоры, переодетые в костюмы героев мультфильмов, а также представителей всех эпох от начала Руси до нынешнего президента, в Москве не редкость. Пик их активности – туристический сезон с конца весны до начала осени. Ряженые облюбовали самые популярные для приезжих места: Красную площадь, ВДНХ, Арбат, Никольскую улицу и территорию у храма Христа Спасителя. Так, свидетелем некрасивой ситуации однажды стал москвич Сергей, когда шел на выставку через Никольскую улицу. Он рассказал Москве 24 о том, что семеро человек в исторических костюмах окружили двух итальянцев, бабушку и ее внука, с требованием заплатить по 20 евро каждому за фото.



Сергей очевидец Представляете, 140 евро?! Я вмешался. За что один из ряженых назвал меня Робин Гудом и ткнул кулаком в грудь. Я вызвал полицию, мы поехали в отделение, но в итоге не стал писать заявление, чтобы мне потом эти ряженые никак не отомстили, мало ли.

По словам Сергея, на Никольской улице "каждый день работает от 15 до 20 ряженых в образах Сталиных, Лениных, Путиных и других исторических персонажей". "Среди них много крепких мужиков, которые хоть как-то говорят по-английски", – добавляет он.

Однако ряженые пристают не только к иностранцам. Москвичи и туристы из других городов тоже частенько жалуются на попрошайничество от "зебр" и "Чебурашек". Артисты в ростовых куклах, предлагающие сфотографироваться на Арбате, могут просить за эксклюзивные снимки до тысячи рублей, рассказывают люди. На Никольской за 10 фотографий с голубями на свой телефон требуют 2 700 рублей, делятся другие.



Фото: соцсети

Законна ли эта деятельность?

Сами ряженые причисляют себя к уличным артистам, но не все с такой формулировкой согласны. "Это, мягко говоря, некорректное название для таких людей. Это не артисты, а статисты. Уличные артисты играют, поют, какое-то представление устраивают", – считает президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Александр Осипов.

По его словам, любая трудовая деятельность в России регламентирована законом. Однако ни один аниматор по собственной воле не сознается, что зарабатывает на улице. То есть привлечь его за незаконную трудовую деятельность вряд ли получится.

Юрист и эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева пояснила Москве 24, что в переодевании в исторических личностей и в фотосессиях с туристами нет ничего противозаконного.

"Если вы просто стоите или ходите в своем костюме и не предпринимаете никаких противоправных действий, то препятствовать вам в этом никто не может", – рассказала она.

Но совсем по-другому складывается дело, если аниматор начинает просить за свои "услуги" деньги, рассказала юрист Ольга Власова

Фото: скриншот с видео

Она отмечает, что ряженые "могут привлекаться к административной или уголовной ответственности, если вымогают деньги". "К какому именно виду ответственности их привлекут правоохранительные органы, зависит от конкретных действий и тяжести содеянного", – добавляет Власова.

А председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин подчеркнул, что "если ряженый был не один, то грабеж квалифицируется по отягчающему признаку, по предварительному сговору группы лиц".



Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Одно дело – попросить денег – это попрошайничество, другое дело – требовать денег в сколь жесткой форме, это уже можно квалифицировать как грабеж.

"Когда человеку, не объявив изначально условий, потом навязывают совершенно безумные цены, причем требуют денег, буквально терроризируют этих людей, это абсолютно недопустимо", – заключил Осипов.

Что делать, если у вас требуют деньги за фото?

Даже будучи проинформированными о возможных случаях вымогательств, иностранные туристы и наши соотечественники все равно тянутся сфотографироваться с двойниками исторических личностей. Президент ассоциации гидов и туроператоров Александр Осипов считает, что нет смысла действовать радикально и запрещать деятельность уличных артистов, поскольку не все из них пристают к туристам. "Если это способствует созданию праздничной атмосферы в городе, что в этом плохого? Просто следить за этим должна туристическая полиция", – подчеркивает эксперт.

Людей манит возможность прикоснуться к истории страны, пусть и таким способом. Но количество Екатерин Вторых, Лениных и Петров Первых на одной площади, по словам Осипова, все же имеет значение.

Фото: Москва 24



Александр Осипов президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Это регламентируется рынком: если на одном пятачке будет стоять три Сталина, бизнеса не будет. Как минимум двум Сталиным придется переквалифицироваться в Ленина или кого-то еще.

Как правило, в туристических местах, где обитает множество мошенников, желающих поживиться на туристах, есть и сотрудники полиции. Обычно они находятся в зоне прямой видимости. Как только вы почувствовали дискомфорт или какое-то давление со стороны уличных артистов, смело обращайтесь к ближайшему сотруднику полиции. Если аниматоров несколько и они не дают вам пройти, кричите. Находясь в людном месте, вы привлечете к себе внимание, и с большой вероятностью те быстро испарятся.

Телефон или камера у вас уже под рукой: включайте запись аудио или видео сразу, как только уличный артист потребовал с вас денег. Не надо стесняться и бояться заявить о происшествии в полицию. У вас уже есть преимущество – сохраненное фото ряженого, за которое вы, вероятно, заплатили.

Наталья Лоскутникова, Илона Соболева