В Москве появился выпрашивающий деньги "буддийский монах"

В центре Москвы то и дело замечают человека в одежде буддийского монаха. Он выпрашивает деньги, а взамен дарит безделушки. Однако настоящие буддисты утверждают, что к ним попрошайка не имеет никакого отношения, передает телеканал Москва 24.

"О, ты тоже помог монаху на Покровке?" – такой вопрос все чаще задают друг другу москвичи, у которых есть браслеты с яркими пластмассовыми бусинами – подарками от мнимого монаха. "Я из Тайваня, китаец, потратил все свои деньги. Дайте мне денег на билет", – говорит мужчина прохожим при помощи переводчика на телефоне. На все вопросы он только смеется и пожимает собеседнику руку.

Человека в монашеской одежде москвичи уже видели на Китай-городе, Бауманской, Чеховской, у Курского вокзала и в парке "Кузьминки". Пользователи соцсетей интересуются, это один человек все время путешествует по городу, или же в столице действует целая группировка "монахов".

"Фирменный почерк – за пять метров до встречи с вами высоко поднимает руку для рукопожатия, как старый друг", – рассказал москвич Владимир Никитин о "буддисте", которого встречает уже целую неделю. "Да! Бродит уже недели две по Садовому в районе Цветного и Каретного. Что-то предлагает и просит деньги. Очень настойчив", – добавила жительница столицы Даша Померанцева.

Собирающий деньги под видом монаха прекрасно знает, что россияне любят помогать религиозным организациям, пояснили эксперты. По данным соцпросов, такой вид пожертвований – второй по популярности в нашей стране. Еще чаще желание поделиться деньгами у людей вызывают тяжелобольные дети и сироты. С меньшей охотой, согласно опросу, дарители готовы помогать бедным и животным, тогда как поддержка людей с инвалидностью – на пятом месте.

По словам психологов, дело не в том, кто подходит, а в том – как. К примеру, кришнаиты прославились тем, что сначала дарили что-то случайному прохожему, а затем догоняли его и просили взамен сделать пожертвование. Как рассказал эксперт по культам Александр Невеев, этот механизм называется "нога в дверях" и изучен он уже давно. "Если мы уже какую-то услугу оказали человеку, то нам легче оказать ему более значительную", – описал принцип действия таких попрошаек Невеев.

По похожей схеме поддельные буддийские монахи действуют и в Нью-Йорке. Там люди в оранжевых одеждах подходят к туристам возле популярных достопримечательностей, вручают блестящие амулеты, а потом начинают настойчиво выпрашивать деньги на строительство храма в Таиланде. Таких же попрошаек можно встретить в Сан-Франциско или Гонконге.

Лидеры буддистского движения уверены, что к представителям их религии попрошайки не имеют никакого отношения. "Московская община буддистов сейчас строит первый храм в Москве. Все пожертвования переводятся на расчетный счет организации, других пожертвований нет и быть не может", – заявил член Совета Московской общины буддистов Владимир Куликов. По его словам, "все, кто собирает на улицах деньги в монашеских одеждах, – это мошенники".

Если эти "монахи" на улицах Москвы, действительно, самозванцы, которые вводят людей в заблуждение, им грозит административная ответственность. Пока они просят незначительные суммы, но, предупредили юристы, если аппетиты попрошаек возрастут и они начнут требовать больше 2,5 тысячи рублей сразу, для них наступит уголовная ответственность. В этом случае в Тайвань лжемонахи-вымогатели не попадут еще как минимум два года.