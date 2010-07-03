Житель Королева купил поддельные царские монеты на 77 тысяч рублей

10:27
10:27
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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Двое москвичей продали жителю Королева фальшивые царские монеты на 77 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщила Агентству "Москва" начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.
Как выяснили полицейские, мошенники в возрасте 27 и 30 лет подошли к мужчине на улице в Королеве и предложили ему купить старинную золотую монету. "Правонарушители уговорили мужчину съездить в ломбард, где специалист подтвердил, что она выполнена из драгоценного металла", – уточнила Петрова.
По ее словам, житель Королева согласился приобрести эту монету и еще 16, однако затем мошенники незаметно подменили антиквариат на копию. "За якобы золотые и серебряные деньги Российской Империи потерпевший отдал 62 тысяч рублей и мобильный телефон в счет оплаты", – рассказала представитель МВД.
Впоследствии покупатель решил оценить стоимость монет у специалистов, но те заявили, что монеты сделаны не из драгоценных металлов и никакой нумизматической ценности не имеют. По словам экспертов, выдаваемые за старинные монеты оказались копиями стоимостью 150 рублей за штуку.
МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве. По ней злоумышленникам грозит до десяти лет тюрьмы. Королевский городской суд избрал им меру пресечения в виде залога. Полицейские устанавливают возможную причастность мошенников к аналогичным инцидентам в Подмосковье, добавила собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что мошенники обменяли пенсионерам миллион рублей на купюры "банка приколов". 42-летняя женщина под видом почтальона проникала в квартиры к пожилым людям и обманывала их, утверждая, что в обращение якобы поступают новые банкноты.
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