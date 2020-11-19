Дом по программе реновации в Перове планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дом по программе реновации планируется ввести в эксплуатацию на улице Плющева через два года. Об этом рассказали в департаменте строительства столицы, сообщает Агентство "Москва".

"В районе Перово по адресу улица Плющева, владение 15/3, идет строительство жилого дома для переселения по программе реновации", – говорится в сообщении руководителя департамента Рафика Загрутдинова.

Новостройка будет выполнена в виде монолитного двухсекционного здания, которое строят по индивидуальному проекту. Планируется, что фасады облицуют клинкерной и фиброцементной плиткой.

Дом будет рассчитан на 210 квартир: 38 однокомнатных, 132 двухкомнатных и 38 трехкомнатных. Три квартиры сделают для маломобильных жильцов.

"Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", – говорится в сообщении.

Первый этаж дома станет нежилым, там смогут разместиться кафе, салоны красоты, магазины, спортивные клубы и секции для детей. В новостройке сделают лифты грузоподъемностью 1 тонна, 630 и 400 килограммов, которые оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Помимо того, придомовая территория будет благоустроена.

Ранее говорилось, что свыше 700 социальных объектов планируется построить в столице по программе реновации.