Дом по программе реновации в Перове планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году

14:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Дом по программе реновации планируется ввести в эксплуатацию на улице Плющева через два года. Об этом рассказали в департаменте строительства столицы, сообщает Агентство "Москва".
"В районе Перово по адресу улица Плющева, владение 15/3, идет строительство жилого дома для переселения по программе реновации", – говорится в сообщении руководителя департамента Рафика Загрутдинова.
Новостройка будет выполнена в виде монолитного двухсекционного здания, которое строят по индивидуальному проекту. Планируется, что фасады облицуют клинкерной и фиброцементной плиткой.
Дом будет рассчитан на 210 квартир: 38 однокомнатных, 132 двухкомнатных и 38 трехкомнатных. Три квартиры сделают для маломобильных жильцов.
"Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", – говорится в сообщении.
Первый этаж дома станет нежилым, там смогут разместиться кафе, салоны красоты, магазины, спортивные клубы и секции для детей. В новостройке сделают лифты грузоподъемностью 1 тонна, 630 и 400 килограммов, которые оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.
Помимо того, придомовая территория будет благоустроена.
Ранее говорилось, что свыше 700 социальных объектов планируется построить в столице по программе реновации.
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