Маршруты ряда поездов-экспрессов изменятся с 21 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Маршруты и тарифы поездов-экспрессов на Белорусско-Савеловском и Курско-Рижском направлениях Московской железной дороги (МЖД) изменятся с 21 ноября в связи с запуском двух маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АО "Центральная ППК".

Как уточняется, будут отменены ряд фирменных экспрессов Савеловского направления и экспрессы на маршрутах Москва – Дмитров – Москва и Москва – Лобня – Москва. Изменения коснутся и Белорусского направления. Там экспрессы будут следовать без остановок на станциях Беговая и Фили.

Также отменят сквозное движение экспрессов по Белорусскому и Савеловскому направлениям. На Курско-Рижском направлении из расписания будет выведен ряд экспрессов и изменится время отправления ряда поездов. Фирменные экспрессы Курского направления временно будут останавливаться на станции Текстильщики вместо станции Царицыно.

Пассажиров просят ознакомиться с расписанием движения поездов в разделе "Расписание и билеты" на официальном сайте ЦППК. Все ранее купленные билеты на фирменные экспрессы можно сдать в кассах или на сайте ЦППК.

Первые два МЦД могут быть запущены 21 ноября. Общая протяженность маршрута составит 80 километров. На маршруте организуют 33 остановочных пункта, часть из которых будет интегрирована в существующую систему общественного транспорта Москвы.

По проекту к 2025 году в Москве откроются 5 маршрутов МЦД. Здесь установят график работы, аналогичный расписанию метро, и введут единую билетную систему. Уже сейчас на МЦД-1 и МЦД-2 проезд можно будет оплатить картой "Тройка".

Оплачивать проезд в поездах МЦД можно городской картой "Тройка". На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга" в смешанном режиме с обычными пригородными поездами. Интервалы движения составят 5-6 минут в часы пик.

На трех вокзалах Москвы, через которые пройдут маршруты МЦД, установят 290 дополнительных элементов навигации. 150 элементов появятся на Курском вокзале, 110 – на Белорусском вокзале, 30 – на Савеловском.

Московские центральные диаметры – один из крупнейших проектов градостроительства Москвы. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 66 станций. Из них с 27 можно будет пересесть на метро, МЦК, радиальные направления железной дороги.

