Транспортная ситуация в Бирюлеве Западном улучшится после запуска МЦД-2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
С запуском МЦД-2 "Курско-Рижский" улучшится транспортная доступность района Бирюлево Западное, в котором сейчас нет станций метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.
По словам начальника дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Андрея Акимова, с запуском МЦД появятся альтернативные маршруты как для жителей столицы, так и Подмосковья.
"МЦД-2 "Курско-Рижский" улучшит транспортную доступность района Бирюлево Западное, где проживают более 88 тысяч человек. Из самого центра района жители смогут добраться до станций МЦД практически в два раза быстрее, чем до ближайшей станции метрополитена. К тому же при поездке на МЦД пересадка на метро и МЦК будет бесплатной", – приводятся в сообщении слова Акимова.
Как отмечается, на сегодняшний день жителям Бирюлева Западного, которые живут в центре района, нужно пройти примерно 2,5 километра пешком или воспользоваться наземным транспортом, чтобы добраться до метро.
Благодаря станциям МЦД Красный Строитель и Покровское, жители Бирюлево Западное смогут не только экономить на проезде, но и сократят свое время в пути.
Московские центральные диаметры – один из крупнейших проектов градостроительства Москвы. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 66 станций. Из них с 27 можно будет пересесть на метро, МЦК, радиальные направления железной дороги.
Открытие маршрута МЦД-2 запланировано на конец ноября 2019 года. Общая протяженность маршрута составит 80 километров. На маршруте организуют 33 остановочных пункта, часть из которых будет интегрирована в существующую систему общественного транспорта Москвы.
По проекту к 2025 году в Москве откроются 5 маршрутов МЦД. Здесь установят график работы, аналогичный расписанию метро, и введут единую билетную систему. Уже сейчас на МЦД-1 и МЦД-2 проезд можно будет оплатить картой "Тройка".
Оплачивать проезд в поездах МЦД можно городской картой "Тройка". На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга" в смешанном режиме с обычными пригородными поездами. Интервалы движения составят 5-6 минут в часы пик.
На трех вокзалах Москвы, через которые пройдут маршруты МЦД, установят 290 дополнительных элементов навигации. 150 элементов появятся на Курском вокзале, 110 – на Белорусском вокзале, 30 – на Савеловском.
Заработал сервис, на котором можно рассчитать стоимость поездки по МЦД
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: