Систему "Умные ладошки" внедрили почти на 20 стройплощадках с начала года

09:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Систему "Умные ладошки", помогающую контролировать деятельность подрядчиков на строительных объектах, внедрили почти на 20 стройплощадках столицы с начала текущего года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
По словам начальника управления по сопровождению проектов развития цифровых технологий в сфере градостроительства департамента информационных технологий Евгения Шаркова, система, включает в себя в том числе небольшое персональное устройство со встроенными датчиками: ГЛОНАСС-приемником, акселерометром, датчиком персонификации и другими техническими средствами.
"Оно в режиме реального времени передает заказчику общую информацию о перемещении рабочего по строительной площадке, его активности на вверенном участке работы и другие информационные сведения, необходимые для последующего сопоставления с данными в государственных информационных системах стройкомплекса Москвы", – приводятся в сообщении слова Шаркова.
Как отмечается, на сегодняшний день в строительстве соцобъектов в столице задействовано более тысячи таких персональных устройств. Информация поступает департаменту строительства города по закрытой локальной энергоэффективной беспроводной сети.
Комплекс "Умные ладошки" соотносит полученные данные с теми, которые есть в государственных информационных системах, и готовит аналитические отчеты.
Как пояснил Шарков, поступающая информация позволяет обеспечить дополнительный контроль работы подрядчиков.
Накануне стало известно, что с 1 января будущего года заработает единый реестр самостроев. Сочи станет первым городом, где пройдут совещания по вопросам данной проблематики.
Ранее сообщалось, что на базе подведомственной Минстрою РФ организации "РосКапСтрой" было решено сформировать единый реестр всех самовольных строений. При этом регионы самостоятельно смогут включать объекты самовольного строительства в список. Далее на основании этих данных будет решаться проблема самостроев.
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