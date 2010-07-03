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Город

04:21

В Госдуме пожаловались на камеры-"фонари" в Москве

город дороги авто

Фото: twitter.com/tema_1999

Первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков пожаловался на камеры в Москве, которые изготовлены в виде обычных уличных фонарей.

Как сообщает ТАСС, он планирует направить письмо на имя главы администрации президента Антона Вайно с просьбой провести экспертизу установки камер фиксации нарушений правил дорожного движения "Стрит Фалькон".

По словам депутата, ситуация, "преследующая цели пополнения бюджета и увеличения доходности частных организаций – владельцев этих систем, становится системной проблемой федерального значения".

Лысаков подчеркнул, что способ внедрения таких камер "скорее напоминает расстановку капканов на водителей, чем мероприятия по профилактике и предупреждению правонарушений".

"Камеры комплекса имеют внешний вид фонаря уличного освещения и не продублированы предупреждающими дорожными знаками 8.23 "Фотовидеофиксация", – заключил депутат.

В ответе Генпрокуратуры на одно из обращений Лысакова, датированного 9 июля 2018 года, говорится, что решение принято "в целях сохранения исторического облика города".

Госавтоинспекция ранее перестала принимать снимки, сделанные в приложении "Помощник Москвы". Верховный суд признал, что сервис не является автоматической камерой, поэтому снимки нельзя использовать для выписки штрафов.

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