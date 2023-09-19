Столичные экспортеры помогут составить план международных выставок на 2024 год

Фото: пресс-служба ДПиИР

Московский экспортный центр поможет составить план международных выставок на следующий год. Для этого среди столичных бизнесменов проводят соответствующий опрос. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Как отметила исполняющая обязанности заммэра города Наталья Сергунина, предприниматели выбирают выставки, которые они хотели бы посетить. В списке представлены 23 страны, в том числе Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ.

Голосование доступно по ссылке. Кроме того, в рамках опроса предлагается также выбрать мероприятия в IT-отрасли, в сферах электроники, медицины и производстве детских товаров, косметики и другие.

"С 2018 года при поддержке Москвы больше 1,6 тысячи предприятий приняли участие в 91 международной выставке. Общая сумма заключенных контрактов составила около двух миллиардов рублей", – уточнила Сергунина.

Она объяснила, что посещение подобных мероприятий позволяет устанавливать связи на международном уровне, что способствует дальнейшему развитию бизнеса и выходу на мировые площадки.

Кроме того, Московский экспортный центр расширил географию поддержки. Стенд Made in Moscow продемонстрировали в Турции, Марокко, Алжире, Иране, Саудовской Аравии и других странах.

Исполняющая обязанности заммэра рассказала, что в 2024 году за рубежом планируют представить продукцию московских компаний, которые специализируются на пищевой промышленности, моде, строительстве и кино.

Ранее Сергунина сообщила, что на площадке столичного кластера "Ломоносов" пройдет форум-выставка "Карьера vs бизнес" 21 и 22 октября. Программа предназначена для людей в возрасте от 16 до 35 лет.

До этого Сергей Собянин рассказал, что Московский урбанистический форум, который проходил с 1 августа по 10 сентября, в этом году посетили более 7,5 миллиона человек.



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