Запуск первых МЦД улучшит транспортное обслуживание 4 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Запуск первых двух Московских центральных диаметров позволит улучшить транспортное обслуживание более чем 4 миллионов человек. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"Два первых диаметра потенциально улучшат транспортное обслуживание более чем 4 млн человек, а это около 20% от числа проживающих в столице и прилегающих районах Московской области", – заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политике и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что в среднем пассажиропоток каждого из двух диаметров составит более 40 миллионов человек в год. Только благодаря первому диаметру появятся 403 тысячи дополнительных пассажирских мест, а благодаря второму – 486 тысяч.

Открытие Московских центральных диаметров (МЦД) также позволит сократить время в пути для жителей Москвы и Подмосковья. Кроме того, диаметры существенно разгрузят участки Серпуховско-Тимирязевской, Арбатско-Покровской, Замоскворецкой, Калужско-Рижской, Филевской и Таганско-Краснопресненской линий метро. Ввод диаметров снизит нагрузку на транспортную систему столицы на 10–13%.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отмечал, что запуск первых двух маршрутов МЦД улучшит транспортную доступность более 100 предприятий столицы. По его словам, в часы пик интервалы между поездами будут составлять пять-шесть минут, что поможет распределить пассажиропоток.

На Московских центральных диаметрах (МЦД) будут работать более 5,6 тысячи человек. Это контролеры и другие сотрудники департамента транспорта, которые помогут пассажирам выбрать оптимальный тариф и маршрут с пересадками.

Запуск первых диаметров состоится в ноябре 2019 года. МЦД-1 и МЦД-2 – это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги.

С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Подмосковья. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шести городов области.

