Волонтеры собрали более 5 тысяч подписей за благоустройство прудов-регуляторов в Марьине

Фото: Александр Чикин
Более 5 тысяч подписей собрано волонтерами за благоустройство прудов-регуляторов в столичном районе Марьино. Ранее с таким предложением выступил депутат Госдумы от Люблинского округа Петр Толстой.
Накануне он осмотрел пруды-регуляторы в этом районе столицы и заявил, что при благоустройстве территории вокруг водных объектов важно учитывать мнение жителей района.
Тогда парламентарий напомнил, что создание зоны отдыха у прудов Сергей Собянин называл следующим шагом в плане масштабного благоустройства Марьина.
"Благоустройство прудов-регуляторов поможет превратить их в уютное место для отдыха жителей. Это будет по-настоящему новая жизнь для всего района", – отметил он.
Отмечается, что счетчик собранных подписей есть на сайте марьино-закомфортнуюсреду.рф. Модераторы сайта также обрабатывают идеи, поступающие от горожан. Так, они хотели бы видеть у прудов зоны для пикника, площадки для выгула собак, а также спортивную площадку.
Сообщается, что после обращения москвичей к депутату Госдумы от Люблинского округа Петру Толстому на участке Братиславской улицы в столичном районе Марьино обустроят тротуары. Парламентарий направил обращение местных жителей заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову.
Авторы уверяют, что из-за отсутствия тротуаров пешеходы на одном из участков Братиславской улицы вынуждены передвигаться по автомобильной дороге. Ситуация значительно обостряется зимой.
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