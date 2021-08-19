Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

18:15

Волонтеры собрали более 5 тысяч подписей за благоустройство прудов-регуляторов в Марьине

город

Фото: Александр Чикин

Более 5 тысяч подписей собрано волонтерами за благоустройство прудов-регуляторов в столичном районе Марьино. Ранее с таким предложением выступил депутат Госдумы от Люблинского округа Петр Толстой.

Накануне он осмотрел пруды-регуляторы в этом районе столицы и заявил, что при благоустройстве территории вокруг водных объектов важно учитывать мнение жителей района.

Тогда парламентарий напомнил, что создание зоны отдыха у прудов Сергей Собянин называл следующим шагом в плане масштабного благоустройства Марьина.

"Благоустройство прудов-регуляторов поможет превратить их в уютное место для отдыха жителей. Это будет по-настоящему новая жизнь для всего района", – отметил он.

Отмечается, что счетчик собранных подписей есть на сайте марьино-закомфортнуюсреду.рф. Модераторы сайта также обрабатывают идеи, поступающие от горожан. Так, они хотели бы видеть у прудов зоны для пикника, площадки для выгула собак, а также спортивную площадку.

Сообщается, что после обращения москвичей к депутату Госдумы от Люблинского округа Петру Толстому на участке Братиславской улицы в столичном районе Марьино обустроят тротуары. Парламентарий направил обращение местных жителей заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову.

Авторы уверяют, что из-за отсутствия тротуаров пешеходы на одном из участков Братиславской улицы вынуждены передвигаться по автомобильной дороге. Ситуация значительно обостряется зимой.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать