Власти Москвы не планируют снова закрывать производства в связи с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко
Власти столицы не планируют вновь закрывать предприятия города в связи с коронавирусом, сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. По его словам, ситуация сегодня остается стабильной.
"Планов по закрытию предприятий у нас нет. Ситуация с коронавирусом в столице стабильная, но город готов к любому варианту развития событий. Мы не видим никаких оснований для закрытия предприятий и производств", – цитирует его ТАСС.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что массовые мероприятия в День города в столице будут ограничены. Он отметил, что ситуация с коронавирусом не располагает к проведению полномасштабного праздника.
Массовых мероприятий в столичных школах в этом году также не будет, в том числе линеек, но учебный год начнется 1 сентября.
В столице за прошедшие сутки число вылечившихся от коронавируса превысило 200 тысяч человек. Всего в России зарегистрирован 937 321 случай коронавирусной инфекции.
В мире зафиксировано более 21,7 миллиона случаев заражения, свыше 771 тысячи человек скончались.
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