Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей 23 июля

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Москвичи и гости столицы не смогут попасть в Мавзолей Ленина 23 июля, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО России.

Также вход ограничат к некрополю у Кремлевской стены, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ограничения ввели из-за подготовки и проведения выпускного офицеров училища министерства обороны.

Ранее на Красной площади завершилась реставрация барельефов монумента Минину и Пожарскому. Из-за падения заднего барельефа в 2001 году для них планируется предусмотреть более надежное крепление. К тому же старое восстановить нельзя из-за его технического состояния.

По словам главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой, завершить все работы планируется осенью. Памятник откроют ко Дню народного единства, 4 ноября.